Сенат США проголосует за законопроект о санкциях против России до конца недели

Глава комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер заявил, что члены верхней палаты Конгресса достигли соглашения касательно принятия законопроекта о новых санкциях в отношении России. Слова политика передает агентство Reuters.

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По утверждению Коркера, Сенат может принять документ уже на этой неделе, несмотря на возражения администрации президента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США 26 июля приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений. Документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, после чего попадет на стол президента.

В Белом доме отметили, что, несмотря на решительную поддержку санкций против Москвы, Администрация надеется на внесение в законопроект дополнительных изменений. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин заявил конгрессменам, что его ведомство, ответственное за санкционную политику, намерено применять ограничительные меры против России, Ирана и КНДР в максимально возможной степени, «суперагрессивно».