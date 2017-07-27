США заявили о готовности вводить максимально возможные санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил конгрессменам, что ведомство намерено применять санкции против России, Ирана и КНДР в максимально возможной степени. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос одного из сенаторов касательно принятого Палатой представителей законопроекта о санкциях против России, Ирана и КНДР, Мнучин заявил о полной поддержке ограничительных мер, добавив, что «мы будем их применять суперагрессивно».

Палата представителей Конгресса США 26 июля приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений. Теперь этот документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем президентом Дональдом Трампом.

В Белом доме заявили, что не полностью довольны данным законопроектом и надеются на его доработку. При этом в Администрации добавили, что «Белый дом, президент, да и вся администрация решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи».