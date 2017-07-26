В Госдуме захотели обсудить антироссийские санкции с Конгрессом США

Первый замруководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев предложил провести совместное заседание Госдумы и палаты представителей Конгресса США для обсуждения новых антироссийских санкций. Об этом в среду, 26 июля, передает ТАСС.

«Необходимо, чтобы международное сообщество услышало аргументы США и аргументы России во всей этой санкционной риторике. И нужно, чтобы оно [заседание] транслировалось ведущими новостными каналами и информационными службами, чтобы весь мир лицезрел и понял, чего США в действительности добиваются», — сказал Шхагошев.

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По его мнению, санкционная политика Вашингтона негативно влияет на сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом, которая сегодня «является задачей номер один в области безопасности во всем мире».

Ранее в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что ответные меры Москвы в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций должны быть чувствительными для США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочитают воздержаться от оценок в отношении данного законопроекта, пока тот не получит статус закона.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи 25 июля. Теперь этот документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем президентом Дональдом Трампом. В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.