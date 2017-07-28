В Совфеде отреагировали на принятие сенатом США закона о санкциях против России

Принятие сенатом законопроекта о расширении антироссийских санкций, ранее одобренного палатой представителей Конгресса США, говорит о деградации власти в стране. Такую точку зрения высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Парламентская газета» в пятницу, 28 июля.

«Думаю, что в целом этот процесс можно охарактеризовать как деградацию власти — в принятии решений она становится все более и более непредсказуемой. В результате абсолютизация американских интересов доведена до крайних пределов, до полного маразма», — сказал Клинцевич.

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Единственным адекватным ответом на действия Вашингтона должно стать создание «по-настоящему объединенной Европы», считает российский сенатор.

О том, что американский сенат одобрил закон об ограничениях против России, Ирана и КНДР, сообщалось ранее в пятницу. За принятие документа, получившего название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», проголосовали 98 сенаторов, против выступили только двое. До этого он был утвержден палатой представителей Конгресса. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который обладает правом наложить на него вето.

В случае его подписания американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

27 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров заявил, что Москва в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, однако в какой-то момент ей придется ответить на подобное хамство.