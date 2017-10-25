Госдеп объяснил задержку по вопросу новых санкций против России

Госдепартамент работает над составлением списка россиян, связанных с разведкой или оборонными предприятиями, для обновления санкций в отношении Москвы. Об этом на брифинге для журналистов заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

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Отвечая на вопрос журналиста о поставленном конгрессом требовании до 1 октября предоставить список объектов для ужесточения санкций, Нойерт отметила, что срыв дедлайна связан со «сложностью процесса». Она напомнила позицию госсекретаря Рекса Тиллерсона, который заявил, что «надо быть осторожными в этом вопросе, необходимо разработать рекомендации, чтобы не навредить союзникам и партнерам».

30 сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которым распределяются полномочия по введению санкций против России, Ирана и КНДР. В частности, Тиллерсону поручается курировать ряд санкций в отношении России. Речь идет о законодательном закреплении санкций, введенных при предшественнике Трампа Бараке Обаме.

США ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с ситуацией на юго-востоке Украины. Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой Минских соглашений.

Москва заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Кроме того, в России подчеркивали, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.