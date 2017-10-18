Россия за месяц одолжила США 2,3 миллиарда долларов

Россия в августе 2017 года увеличила инвестиции в гособлигации США на 2,3 миллиарда долларов до 105,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. По сравнению с августом 2016 года портфель американских облигаций РФ увеличился на 18 миллиардов долларов.

Россия на данный момент занимает 14 место среди держателей облигаций США. Лидерами этого списка в последние 10 лет являются Китай и Япония, которым США должны 1,2 и 1,1 триллиона долларов соответственно.

Помимо вышеуказанных стран в число крупнейших кредиторов США входят также Ирландия, Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

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В июне агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США снабжает американские власти конфиденциальной информацией о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года российский Центробанк вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По данным ЦБ, общий объем золотовалютных резервов России составляет на середину октября 423,3 миллиарда долларов.