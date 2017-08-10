Резервы России превысили 420 миллиардов долларов

Объем золотовалютных (международных) резервов России достиг 420,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

За неделю, закончившуюся 4 августа, они увеличились на 1,2 миллиарда долларов, или на 0,3 процента.

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В июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре. В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году была приобретена 201 тонна драгметалла.

Международные резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.