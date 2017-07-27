Резервы России достигли 415 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы России за прошлую рабочую неделю, закончившуюся 21 июля, выросли на 2,1 миллиарда долларов или на 0,5 процента. Их объем достиг 414,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центробанка.

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5 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре.

В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году была приобретена 201 тонна драгметалла.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.