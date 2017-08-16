Россия сократила инвестиции в госдолг США

Россия в июне сократила инвестиции в американские казначейские облигации на 5,8 миллиарда долларов, до 102,9 миллиарда. Об этом сообщается в материалах Минфина США.

Первое место среди держателей ценных бумаг Федерального казначейства занял Китай, который в июне приобрел облигации на 44,3 миллиарда долларов, увеличив вложения до 1,15 триллиона долларов. На втором месте — Япония с бумагами на 1,09 триллиона долларов, на третьем — Ирландия (302,5 миллиарда долларов).

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В десятку крупнейших кредиторов США вошли также Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань. Россия занимает 14-е место.

В мае 2017 года Россия увеличила вложения в американские гособлигации до максимума с октября 2014 года. За месяц они выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 108,7 миллиарда долларов.

В июне агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США снабжает американские власти конфиденциальной информацией о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года российский Центробанк вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По данным ЦБ, объем золотовалютных резервов России достиг 420,1 миллиарда долларов.

