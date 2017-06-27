Reuters узнал о получении властями США от ФРС данных о средствах Банка России

Федеральная резервная система (ФРС) США поставляет американским властям конфиденциальную информацию о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года Банк России вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Представители ФРС и Казначейства пришли к выводу, что Москва испугалась заморозки российских активов, хотя этот счет ЦБ в ФРБ не был включен в узкий набор санкций, сообщил собеседник агентства.

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Сумма выведенных средств составила 23 процента международных резервов России на начало марта 2014 года (493 миллиарда долларов, по данным Банка России). Через две недели российский ЦБ вернул большую часть денег на свой счет в ФРБ. Этот случай побудил власти США внимательно отслеживать счета в поисках признаков того, что санкции заставили Москву сократить объем своих резервов, отметил источник.

За последние 15 лет власти США семь раз получали от ФРС скрытую от широкой публики информацию о действиях правительств многих государств, пишет Reuters.

Около 250 иностранных ЦБ и правительств хранят на счетах ФРБ Нью-Йорка активы объемом 3,3 триллиона долларов — половина официальных мировых долларовых резервов. Данную услугу ФРС называет безопасной и гарантирующей конфиденциальность.

16 июня Минфин США сообщил, что Россия увеличила инвестиции в американские казначейские облигации в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4 миллиарда долларов, до 104,9 миллиарда долларов.

В мае международные резервы России выросли на 4,72 миллиарда долларов до 405,72 миллиарда долларов.