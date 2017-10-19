Экономика
 

Шредер обвинил США в попытках ослабить Россию

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США стремятся к обострению внешнеполитической обстановки для того, чтобы ослабить Россию. Однако Европе это не выгодно, считает бывший канцлер ФРГ, в настоящее время занимающий пост главы совета директоров «Роснефти», Герхард Шредер. Об этом он заявил в четверг, 19 октября, на Евразийском форуме, передает «Интерфакс».

«Европе и, в первую очередь, Германии, нужен противоположный результат — процветающая Россия», — сказал он. Поэтому, по его словам, прекращение антироссийских санкций будет соответствовать интересам ЕС. Шредер также назвал бессмысленными с политической точки зрения и опасными с экономической попытки США изолировать Россию.

«Когда в политических отношениях происходит разрыв, невозможно предугадать последствия. В подобных ситуациях мир экономики должен обеспечивать сохранение диалога между сторонами и мир политики должен к этому прислушиваться», — подчеркнул он. Давление США с целью ослабить сотрудничество с европейцами ощущается, по словам Шредера, и в энергетической сфере, передает РИА Новости. Председатель совета директоров «Роснефти» добавил, что согласился занять этот пост для того, чтобы «показать готовность к диалогу» с Россией.

Шредер возглавил совет директоров российской компании «Роснефть» в конце сентября 2017 года. В прошлом году он стал главой управляющего совета Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода «Северный поток-2». Бывший канцлер Германии считается выразителем интересов немецкого бизнеса, связанного с Восточным комитетом немецкой экономики и ориентированного на энергодиалог с Россией.

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