США оправдались за «копипасту» списка Forbes в «кремлевском докладе»

Министерство финансов США оправдалось за критику «кремлевского доклада», а именно за то, что список «российских олигархов» был «копипастой» рейтинга журнала Forbes. Слова помощника министра финансов по связям с общественностью Тони Сэйега приводит агентство Bloomberg.

Представитель ведомства заявил, что открытая часть доклада составлялась по открытым источникам и сообщениям СМИ, поэтому удивляться «копипасте» не стоит. Помощник главы Минфина США заверил, что санкции предусмотрены «секретной частью» доклада. Объем «секретной части», по словам Сэйега насчитывает «сотни страниц».

«Минфин дал понять, что мы намерены пресечь дестабилизирующую деятельность со стороны России», — заявил он.

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Помощник министра пояснил, что власти не стали публиковать эту часть доклада, чтобы не раскрывать активы, которые под санкции могут попасть. Вдобавок они не хотели раскрывать секретные данные, которые были добыты спецслужбами.

В доклад Минфина в общей сложности попали 210 физических лиц, среди которых государственные деятели и российские бизнесмены. Демократическая партия критиковала «кремлевский доклад» за отсутствие реальных ограничений в отношении его фигурантов, однако позднее министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что «санкции будут».

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