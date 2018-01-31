Путин призвал не бояться говорить о танкерах с российским газом для США

Президент России Владимир Путин напомнил о поставках российского газа в США. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, передает «Интерфакс».

Вступив в полемику с главой государства, владелец Volga Group Геннадий Тимченко отметил, что факт поставки уже известен, но «мы об этом не говорим, потому что побаиваемся». В ответ Путин поставил ему в укор то, что информация уже появилась в СМИ, и бояться нечего. «Я не бизнесмен, и считаю возможным рассказать об этом», — заявил он.

28 января танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из России пришвартовался в порту Бостона, США. Газ с завода «Ямал СПГ», находящегося под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, «хотя молекулы российские, но газ уже не российский» — Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии.

В тот же день стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом из России — Provalys — готовится к отправке в США. Он должен добраться до конечного пункта примерно к 15 февраля.

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