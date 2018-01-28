Первый танкер с российским газом прибыл в США

Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из России пришвартовался в порту Бостона. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Береговой охране США.

В свою очередь, агентство Bloomberg выяснило, что корабль находился в прибрежной зоне несколько дней, однако не швартовался из-за проверки сотрудниками Береговой охраны США.

Газ с завода «Ямал СПГ», находящегося под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, «хотя молекулы российские, но газ уже не российский» — Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии. Он отметил, что сам факт поставки газа из России в США свидетельствует о становлении мирового рынка сжиженного природного газа.

Владелец груза — североамериканское подразделение компании Engie SA. Танкер должен был прийти в Бостон 20 января, однако развернулся за день до прибытия в пункт назначения и поменял курс. В компании позже объяснили, что сроки доставки пришлось скорректировать из-за погодных условий.

Ранее 28 января стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом из России — Provalys — готовится к отправке в США. Он должен добраться до конечного пункта примерно к 15 февраля.

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