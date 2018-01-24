Ямальский газ попал в США в обход санкций

Танкер Gaselys доставил в США с Ямала груз сжиженного природного газа (СПГ), старт отгрузки первой партии которого дал президент России Владимир Путин на заводе «Ямал СПГ» в начале декабря, сообщает РИА Новости.

Таким образом, несмотря на американские санкции, под которые попала и продукция ямальского завода, российский газ попал на рынок США. Но Россия не испытывает эйфории по этому поводу, сообщил на Всемирном экономическом форуме министр энергетики России Александр Новак.

«Это же не российский газ, российский газ был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей российского газа. Это говорит о том, что рынок СПГ глобальный», — заявил министр.

Новак подчеркнул, что сейчас рынком СПГ управляет конкуренция и, если где-то резко вырастает цена на спотовом рынке, туда и отправляют танкер. Министр энергетики заключил свой комментарий восклицанием: «Ради Бога, поставили в Бостон, так поставили».

Партия газа поначалу была доставлена в порт Великобритании. Там газ был перепродан первым покупателем — сбытовой компанией малайзийского концерна Petronas — французской фирме Engie. В связи с повышением цен из-за резкого похолодания в США (до 6300 долларов за тысячу кубометров) новым собственником СПГ было принято решение отправить газ в американский Бостон.

