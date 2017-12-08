Путин запустил «Ямал СПГ»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ», сообщает «Интерфакс».

Производство газа началось 5 декабря. Отмечается, что проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Проект стоимостью предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млиллионов тонн газа в год каждая. На него выделено 27 миллиардов долларов, уточняет агентство.

Церемония отгрузки состоялась на танкере-газовозе «Кристоф де Маржери» при тридцатиградусном морозе, сообщает Regnum. По данным издания, на торжественную отправку газовоза из ямальской Сабетты в Китай также прибыли министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее «Кристоф де Маржери» был признан «Инженерным проект года»: это первый в серии из 15 арктических ледокольных газовозов, заказанных для обслуживания проекта «Ямал СПГ» и круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы.

В реализации проекта приняли участие 15 стран мира, почти 700 российских предприятий из 60 регионов России. В Сабетте работает около 32 тысяч отечественных и зарубежных специалистов. В честь визита высокопоставленных гостей работникам Сабетты предоставили выходной. В аэропорту поселка были отменены все рейсы.