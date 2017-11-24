На Ямале ликвидировали более 250 «грязных» геологоразведочных скважин

Более 250 старых геологоразведочных скважин были ликвидированы в Ямало-Ненецком автономном округе за год, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Причиной ликвидации стала новая технология бурения горизонтальных скважин «фишбон», которая не приводит к гидроразрыву пластов и снижает риск загрязнения грунтовых вод, рассказал заместитель губернатора региона Алексей Ситников в ходе пленарного заседания Экспертного совета по недропользованию.

По его словам, технология опробована на самом северном материковом месторождении Ямала – Восточно-Мессояхском.

«При строительстве нефтепровода "Заполярье — Пурпе" использованы технологии, которые исключают "растепляющее" воздействие на вечную мерзлоту. По технологии "нулевого сброса", которая исключает попадание загрязняющих веществ в акваторию Обской губы, работает терминал "Ворота Арктики"», — пояснил он.

Заместитель губернатора добавил, что правительство округа продолжает решать проблему утилизации твердых бытовых отходов: в марте был запущен завод по переработке вторичных полимеров в Ноябрьске и началась опытная эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Надыме. Также в регионе провели работу по восполнению биоресурсов водоемов и сформировали сеть особо охраняемых природных территорий, где под защиту взяли редкие виды животных и птиц.