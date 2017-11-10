На научные исследования в ЯНАО направят более 80 миллионов рублей

Власти Ямало-ненецкого автономного округа направят в 2018 году на проведение научных исследований в регионе 83 миллиона рублей, сообщили ТАСС в окружном департаменте по науке и инновациям в пятницу, 10 ноября.

«В плане научных работ — экологический мониторинг, геокриологические исследования, изучение состояния окружающей среды, а также исследования в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера, древней и средневековой истории региона», — отметили в правительстве ЯНАО.

В будущем году также планируется провести геоботаническую оценку оленьих пастбищ в тундровой зоне одного из районов округа.

На исследовательские работы, в целом, будет потрачено на 13 миллионов рублей больше, чем в 2017 году.