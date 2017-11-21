В Новом Уренгое появится второй «Ямал без наркотиков»

В Новом Уренгое до конца года планируется открытие второго отделения по оказанию услуг социальной реабилитации потребляющих наркотики для женщин и несовершеннолетних региональной общественной организации «Ямал без наркотиков». Об этом сообщается на сайте правительства округа.

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Мероприятия по социальной реабилитации лиц проходят в рамках подпрограммы «Развитие социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» государственной программы округа «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014-2020 годы». За девять месяцев этого года правительство выдало 89 сертификатов на возмещение расходов подобных организаций. Реабилитацию прошли 147 человек, в процессе излечения — 115 человек, из них 18 несовершеннолетних.

По данным регионального управления МВД России, за этот год на территории региона количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств, снизилось на 90 процентов: зарегистрировано всего два подобных нарушения.

Также за это время органами правопорядка выявлено 202 интернет-ресурса, рекламирующих наркотические и психотропные вещества, по 7 из них информация подтвердилась, сайты были заблокированы.