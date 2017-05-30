На Ямале более семи миллиардов рублей потратят на расселение аварийных домов

В течение 2017 года на расселение аварийного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе запланировано потратить 7,2 миллиарда рублей. Об этом было сказано на заседании губернатора с главами муниципалитетов, пишет «Комсомольская правда на Ямале».

С начала января в новые квартиры переехали 560 жителей региона.

По данным администрации ЯНАО, требуется расселить еще три тысячи северян и снести 49 тысяч квадратных метров ветхого жилого фонда. В Салехарде, Губкинском, Муравленко, Лабытнангах и Ноябрьске программа ликвидации «аварийки» уже завершена.

К активной фаза достройки, в связи с благоприятными погодными условиями приступили строители в поселках Гыда, Тазовский, Халясавэй, Самбург и в районе Новый Уренгой — Коротчаево.

ЯНАО на восьмом месте в рейтинге субъектов страны по исполнению «майских указов» президента России Владимира Путина, в части исполнения программы переселения жителей из ветхого жилья.