Жителям известного по «Левиафану» мурманского поселка дали новые квартиры

В Мурманской области новые квартиры получили жильцы аварийных домов из поселка Териберка, известного по фильму «Левиафан», рассказали ТАСС в региональном правительстве.

88 человек переехали в два 20-квартирных дома в городе Коле.

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В ходе реализации программы переселения из аварийного жилья только в 2016 году в области построили девять домов. Всего за шесть лет после ее внедрения власти обеспечили новыми квартирами более трех тысяч человек, расселив 63 из 75 тысяч квадратных километров жилой площади, признанной аварийной. До конца 2017-го планируется переселить еще 500 человек.

Село Териберка находится на берегу Баренцева моря в 150 километрах от Мурманска. В нем живут около тысячи человек. В фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» это село представлено символом российской провинции.

Ранее 26 декабря сообщалось, что Всемирный русский народный собор планирует построить в Териберке духовно-культурный центр. «На этом месте, которое было показано режиссером Андреем Звягинцевым как символ безнадежности и упадка, мы хотели бы показать реальный культурный потенциал Русского Севера, также духовный символ Русского Севера», — рассказал руководитель секретариата организации Олег Костин.

