Православные активисты пожелали превратить село из «Левиафана» в духовный центр

Всемирный русский народный собор планирует создать в селе Териберка Мурманской области, известном по фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева, духовно-культурный центр. Об этом заявил руководитель секретариата организации Олег Костин, передает Агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 26 декабря.

«На этом месте, которое было показано режиссером Андреем Звягинцевым как символ безнадежности и упадка, мы хотели бы показать реальный культурный потенциал Русского Севера, также духовный символ Русского Севера», — сообщил Костин.

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По его словам, культурный центр в Териберке должен стать образцом для других регионов.

В мае 2016-го власти Мурманской области рассказали о планах сделать село центром арктического туризма.

Териберка — село на берегу Баренцева моря в Кольском районе Мурманской области. Оно прославилось в 2015 году после выхода на экраны «Левиафана», в котором рассказывается о жителях этого населенного пункта.