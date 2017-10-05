Работодателя на Ямале оштрафовали из-за сексизма по отношению к мужчине

На Ямале оштрафовали на 50 тысяч рублей муниципальное автотранспортное предприятие города Новый Уренгой, отказавшее мужчине в приеме на работу кондуктором из-за его пола. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг, 5 октября.

Мировой судья по результатам проверки надзорного органа привлек транспортников к административной ответственности за дискриминацию (статья 5.62 КоАП РФ).

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«Проводится служебная проверка в отношении директора унитарного предприятия», — добавили в прокуратуре.

На должность кондуктора в автотранспортное предприятие мужчину в конце прошлого года официально направил городской центр занятости. Но ему все равно отказали, так как работодателю требовался кондуктор женского пола. Кандидату также указали на отсутствие у него регистрации по месту жительства.

В августе сообщалось, что жителя Красноярска отказались взять на работу в магазин спецодежды «Индустрия» из-за его пола. Мужчина пожаловался в прокуратуру и фирму привлекли к ответственности.