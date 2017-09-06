Суд не увидел дискриминации в деле «Аэрофлота»

Суд города Москвы отменил решение Пресненского районного суда по иску стюардессы «Аэрофлота». В решении отмечено, что в деятельности авиакомпании нет дискриминации к сотрудникам. Однако ряд внутренних требований, в частности, к размеру формы членов экипажей воздушных судов признаны незаконными.

Иск против «Аэрофлота» подала стюардесса Евгения Магурина. Она посчитала ряд требований, предъявляемых компанией к стюардессам, в частности, о размере одежды не выше 48-го, дискриминационными по отношению к ней и ее коллегам.

Районный суд, рассмотрев дело, стал на сторону работодателя. Однако городской решение нижестоящей инстанции отменил, удовлетворив требование истицы о выплате ей надбавки в размере 17 тысяч 13 рублей 15 копеек, а также 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

При этом Мосгорсуд не нашел в действиях «Аэрофлота» дискриминации сотрудников, но обязал изменить спорные формулировки, которые содержатся во внутренних документах компании.

«Мы удовлетворены решением суда. Суд объективно установил и признал, что в деятельности «Аэрофлота» отсутствует дискриминационная составляющая. Ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам в компании исключено», — так прокомментировали в авиакомпании решение Мосгорсуда.

Принципы кадровой работы «Аэрофлота» отвечают нормам российского законодательства. Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения суда, говорится в официальном сообщении перевозчика.

Независимые эксперты оценили решение Мосгорсуда как компромиссный вариант. По мнению гендиректор центра политической информации Алексея Мухина, суд оказался под давлением — в западных СМИ была развернута шумная компания по этому судебному разбирательству. Это можно расценить как попытку давления на суд, подчеркнул Мухин.

«Мосгорсуд признал, что «Аэрофлот» действовал в рамках российского законодательства. Авиакомпания, безусловно, внесет необходимые коррективы в свои внутренние документы, выполняя судебное решение», — заявил Мухин

