Суд отклонил очередной иск к «Аэрофлоту» о дискриминации стюардесс

Пресненский районный суд отклонил иск стюардессы Евгении Магуриной к «Аэрофлоту». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Истица требовала признать факт дискриминации по внешнему виду и выплатить ей более 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также недоплат стимулирующих надбавок.

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что бортпроводник допускается к полету «при соблюдении минимальных объективных требований» к физическим параметрам. «Дополнительный килограмм веса любого лица, которое прилетает воздушным судном, стоит в среднем «Аэрофлоту», исходя из максимального нормативного времени полета бортпроводника 800 рублей. Понятно, что можно говорить, что это не космические деньги, но мы приводим это в силу того, что есть объективное влияние этой характеристики на требования, установленные нами», — пояснил он.

Магурина в свою очередь заявила, что конфликт с работодателем возник из-за размера ее груди. «Много лет она способствовала успешности у мужчин, но в октябре 2016 года все изменилось с точностью до наоборот, и моя зарплата стала обратно пропорциональна ее размерам», — сказала истица.

Замгендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров заявил, что перевозчик полностью удовлетворен решением суда. Он добавил, что в авиакомпании никто не подвергается дискредитации. Коллектив бортпроводников, по его словам, негативно отнесся к судебной тяжбе, затеянной коллегами.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, судиться по такому поводу, да еще с госкомпанией бесперспективно. «Госкомпания является образцом соблюдения законодательства. Наоборот она даже в этом где-то пережимает», — заявил он «Ленте.ру».

«Работа стюардессы очень тяжелая. Отражается на здоровье. Особенно на женском. Если честно, больше 10-15 лет работать стюардессой невозможно. Поэтому есть требования к физическому состоянию и здоровью», — добавил гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, Магуриной и другим недовольным помогает профсоюз летного состава, который «себя абсолютно дискредитировал».

18 апреля Тушинский суд Москвы также признал законными требования компании «Аэрофлот», касающиеся допустимого размера одежды бортпроводников, по другому иску. Претензии авиакомпании предъявила стюардесса Ирина Иерусалимская.

В апреле по заказу «Аэрофлота» исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос пассажиров авиакомпаний. Большинство (92 процента) респондентов согласилось с тем, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь привлекательную внешность. Не согласны с этим утверждением оказались лишь 7 процентов участников опроса.