Опрос показал высокую важность для пассажиров внешнего вида бортпроводников

Большинство пассажиров предъявляет высокие требования к внешнему виду и физической форме членов экипажа воздушных судов, предпочитая видеть среди них людей с привлекательными внешними данными и в хорошей физической форме. Такие результаты показал опрос на тему отношения пассажиров к внешнему виду бортпроводников, проведенный исследовательским холдингом «Ромир» по заказу авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии».

Согласно полученным результатам, большинство (92 процента) участников опроса согласно (в том числе 47 процентов полностью согласны) с тем, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь привлекательную внешность. Не согласны с этим утверждением 7 процентов участников опроса.

Также большинство (94 процента) опрошенных согласились с тем, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь хорошую физическую подготовку. Не согласились с подобным утверждением 4 процента опрошенных.

Кроме того, большинство респондентов (82 процента) считает, что излишняя полнота бортпроводника может повлиять на выполнение его профессиональных обязанностей в экстренной ситуации. С этим утверждением не согласны 15 процентов участников опроса. По мнению пассажиров, «сверхнормативный» вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой.

Бортпроводники должны быть готовы к любым внештатным ситуациям, в том числе способны организовать оперативную эвакуацию пассажиров. Нерасторопность при выполнении данных процедур влечет за собой угрозу жизни людей, находящихся в самолете. Бортпроводник любого пола должен иметь возможность двигаться в проходе между креслами, не задевая сидящих пассажиров, и разминуться с пассажиром в проходе даже в случае отсутствия рядом свободных мест. Если лишний вес бортпроводника не позволяет ему уложиться в жесткие нормативы и оперативно произвести эвакуацию и помочь пассажирам, значит, он сам становится угрозой для безопасности полетов.

Также подавляющая часть опрошенной аудитории (79 процентов) считает, что авиакомпания имеет право устанавливать ограничения по весу/размеру одежды и уровню физической подготовки для своих бортпроводников. Стюардессы национального перевозчика — это визитная карточка страны. От того, как они выглядят, как обслуживают пассажиров, складывается первое впечатление и отношение к России.

Таким образом, опрос пассажиров показывает, что требования, предъявляемые «Аэрофлотом» к кабинному экипажу, не носят дискриминационного характера и объективно обоснованы спецификой работы.