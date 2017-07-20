Стюардессы рассказали о самых раздражающих поступках авиапассажиров

Стюардессы зарубежных авиакомпаний перечислили наиболее раздражающие их поступки пассажиров. Список публикует газета The Telegraph.

Бортпроводницы, в частности, не любят, когда путешественники заказывают газированные напитки, например кока-колу. Так как давление в салоне лайнера на большой высоте ниже, чем на земле, пены при разливе таких напитков образуется намного больше, чем в обычных условиях, что тормозит процесс обслуживания пассажиров.

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Стюардесс также возмущают туристы, оставляющие мусор в карманах на спинках кресел. Кроме того, они недовольны пассажирами, которые не снимают наушники, когда заказывают напитки, из-за чего они непроизвольно повышают голос при разговоре с бортпроводницами.

Стюардессы также раскритиковали клиентов авиакомпаний, гуляющих по салону босиком, прикасающихся к сотрудницам перевозчиков, дабы привлечь их внимание (вместо того, чтобы просто позвать), стремящихся воспользоваться уборной незадолго до посадки или во время раздачи еды.

В июне бывшая российская бортпроводница рассказала, какое поведение пассажиров выводит из себя ее и ее коллег. Оказалось, что стюардесс особенно раздражают пьяные, встающие сразу после посадки путешественники и аплодирующие пилотам в связи с удачным приземлением лайнера туристы.

