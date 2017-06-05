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Не нужно аплодировать!

Что больше всего бесит бортпроводниц

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Многие считают работу стюардесс полной романтики: постоянные путешествия, красивые фотографии в Instagram и новые знакомства. Но есть и другая сторона этой профессии: хроническое переутомление, хамоватые пассажиры, частые разлуки с семьей. Специально для читателей «Ленты.ру» бывшая бортпроводница, автор telegram-канала «Стюардесса» рассказала, что раздражает ее коллег во время полета.

«Попить водички»

Первое — это несвоевременные просьбы «попить водички». Я могу держать в одной руке два или три стакана сразу, наливая другой рукой воду или сок всему ряду. И отлично, когда сразу все три сидящих по соседству пассажира озвучивают свой выбор.

Невероятно раздражает фраза «и мне водички» в тот момент, когда ты достал бутылку, открыл ее, налил стакан воды, поставил ее обратно и закрыл. В этот момент внутри меня все прямо вскипает, честно.

Раздражение от «водички» распространяется и на индивидуальные просьбы через кнопку вызова бортпроводника, поступающие сразу после обслуживания. Я на такие вызовы ходила сразу с несколькими стаканами воды, ловя удивленные взгляды просящих: «Как вы узнали?»

Конечно, идеально, если во время длительного рейса пассажиры ходят попить водички на кухню сами, а не устраивают пиликанье кнопками. Еще лучше, если они предусмотрительно покупают маленькую бутылочку воды в аэропорту и берут ее в салон.

«А где мы летим»?

На вопрос «А где мы летим?» я всегда отвечала «В небе». Ибо во время обслуживания пассажиров абсолютно нет времени звонить пилотам с этим вопросом. Особенно при полной загрузке, сокращенном составе бригады бортпроводников и небольшой продолжительности полета.

Все мы испытываем стресс от нескончаемого потока одинаковых вопросов, особенно если они повторяются изо дня в день. Большая часть такого общения превращается в назойливый информационный шум, тянущийся за тобой гудящим шлейфом, который просто хочется снять. Выключить звук.

Пьяные пассажиры

Я не переношу пьяных людей. Просто физически. Особенно в самолете, ведь от них можно ожидать чего угодно, да и находиться рядом с ними просто неприятно.

Я всегда старалась снять с рейса таких пассажиров еще на том этапе, когда они перешагивают порог «моих владений». От пьяного человека проще избавиться в аэропорту, чем потом весь рейс думать, что он может выкинуть.

«Пропустите, пожалуйста»

Раздражает хождение по салону во время обслуживания. Постоянные «пропустите, пожалуйста» — а тебе катать тележку туда-сюда раз сто, пока все пройдут сначала в одну сторону, а потом обратно.

Кстати, всегда есть несколько минут до начала обслуживания, когда посетить туалет можно без проблем: нет ни очередей, ни тележек, ни уже откинутых столиков с едой.

Встающие после посадки

Раздражает, когда встают с мест сразу после посадки и достают сумки с полок во время руления самолета на стоянку. И это при том, что перед посадкой не раз объявляют, что отстегивать ремни безопасности и покидать кресла до полной остановки самолета запрещено. Стюардессам все равно приходится окрикивать самых нетерпеливых пассажиров.

Они не понимают, что пока самолет находится в движении, можно спокойно улететь в другой конец салона, отбив себе голову и другие части тела обо все, что встретится на пути. Вытащенный невовремя с багажной полки чемодан тоже может стать снарядом, даже смертельным.

Кстати, если что-то упало пассажиру на голову или его, допустим, ошпарили кипятком (что маловероятно), ему выплатят компенсацию только в том случае, если он сидел на своем месте.

Аплодисменты

Весь летный состав очень раздражают пассажиры, аплодирующие после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы. Все началось с трагедии в Иркутске, когда после, казалось бы, успешной посадки самолет выкатился с полосы и врезался в гаражи.

Я лично знакома с выжившей на том рейсе стюардессой Татьяной, мы летали вместе. Она рассказывала, что все пассажиры аплодировали и улюлюкали, а у самолета была неисправна тормозная система. Так вот, самое опасное — это взлет и посадка, вплоть до полной остановки самолета.

Если возникло сильное желание поаплодировать, с которым вы не в состоянии бороться, предлагаю сделать это чуть позже. Как узнать, что посадка и рулежка прошли успешно и вам ничто не угрожает? Во многих авиакомпаниях команда стюардессам на перевод дверей из автоматического в ручной режим звучит по громкой связи. Это означает, что все хорошо: самолет полностью остановился, можно начинать собираться.

После этой команды двери, которые во время полета находятся в режиме быстрого автоматического открытия и срабатывания надувного трапа, переводят в режим обычного штатного открытия. Команда может звучать по-разному, например: «Бортпроводникам двери в Disarmed. Cross check» или «Бортпроводникам двери в ручное. Проверить дверь напротив» и аналогичные. С этого момента можно аплодировать, вставать с мест, начинать собирать вещи. Но не раньше!

Что касается аплодисментов на взлете, то это раздражает стюардесс еще больше. На руке у каждого бортпроводника есть часы, по которым он в том числе засекает время после взлета. Самые опасные — первые 15 минут. Когда я сразу после взлета слышу аплодисменты, меня передергивает от раздражения, причем до сих пор. В это время каждая стюардесса вспоминает курс аварийно-спасательной подготовки и команды на эвакуацию. Вот уже почти пять лет я летаю только как пассажир, но каждый взлет провожу точно так же, как в начале летной карьеры.

Стюардессы в кино и СМИ

Меня всегда очень раздражало неправильное освещение профессии стюардессы в СМИ, фильмах, сериалах и так далее. Везде создают образ, который провоцирует сальные взгляды. Так что желание многих мужчин во что бы то ни стало познакомиться со стюардессой ничуть не удивительно.

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