Прокуратура обратилась к «Вим-Авиа» из-за многочасовой задержки рейса с детьми

Северо-Западная транспортная прокуратура внесла представление гендиректору российской авиакомпании «Вим-Авиа» в связи с многочасовой задержкой рейса в Болгарию. Об этом в среду, 31 мая, говорится на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура установила, что самолет «Вим-Авиа» с 285 пассажирами (из них более 120 детей) должен был отправиться из петербургского аэропорта Пулково в болгарский город Варну 30 мая в 16:00. Однако по техническим причинам рейс задержали более чем на восемь часов. Лайнер вылетел в Болгарию 31 мая в 00.30.

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Как отметили в надзорном ведомстве, «Вим-Авиа» не предоставила пассажирам своевременной информации о точном времени вылета, которое переносилось каждый час. Кроме того, большинство пассажиров не разместили в гостинице на время ожидания в нарушение правил воздушных перевозок. В связи с этим гендиректору перевозчика внесли представление.

Как уточняет РИА Новости, из Петербурга в лагерь в Болгарии 30 мая должны были вылететь 122 воспитанника детских спортивных школ Северной столицы.

Их сопровождали 12 взрослых. По словам одной из сопровождающих, сразу после предполетного досмотра пассажирам раздали воду и бутерброды, заявив, что отправление воздушного судна откладывается.

Ранее в среду стало известно, что чартер «Вим-Авиа» вылетел из Екатеринбурга в турецкий Даламан с задержкой почти на 16 часов. В понедельник, 29 мая, сообщалось о «бунте» пассажиров в Домодедово из-за сбоев в расписании этого перевозчика.