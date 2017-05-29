«Вим-Авиа» назвала причину массовой задержки рейсов

В российской авиакомпании «Вим-Авиа» заявили, что массовая задержка ее рейсов была вызвана промедлением с возвратом перевозчику трех самолетов после планового технического обслуживания. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает «Интерфакс».

Представитель пресс-службы компании пояснил, что лайнеры должны были вернуть в «Вим-Авиа» более 10 дней назад. «Воздушные суда после планового ТО ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться», — заверил он.

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В пресс-службе также добавили, что к задержкам рейсов привело и начало сезона отпусков. В этом году оно характеризуется необычно большим для конца мая пассажиропотоком, в частности, в Турцию, сообщил сотрудник «Вим-Авиа». При этом попытки организации зафрахтовать воздушные суда других авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита у них лайнеров в данный момент, отметил сотрудник перевозчика.

В компании принесли извинения своим клиентам за доставленные неудобства. Сотрудник «Вим-Авиа» подчеркнул, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставляется питание и размещение в отелях в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее в понедельник стало известно об акции протеста путешественников в московском аэропорту Домодедово из-за сбоя в расписании «Вим-Авиа». Общее число пассажиров задержанных рейсов перевозчика составило около тысячи человек.