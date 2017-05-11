Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 18 часов

Рейс 9315 российской авиакомпании «Вим-Авиа» из петербургского аэропорта Пулково в Анталью задержали на 18 часов. По данным онлайн-табло авиагавани, самолет должен был покинуть Северную столицу 11 мая в 3:55, однако вылет перенесен на 22:15.

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Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, задержка связана с поздним прибытием лайнера Boeing-777 в Пулково.

На рейс в Анталью зарегистрированы 282 человека. Перевозчик разместил в отеле 30 из них, остальные пассажиры рейса были обеспечены едой и напитками.

Летом 2016 года в течение нескольких дней рейсы «Вим-Авиа» систематически задерживались на срок от 8 до 25 часов. В частности, более чем на сутки были задержаны рейсы на маршрутах из Санкт-Петербурга в Бургас, Варну и в Крым. В связи с этим Росавиация пригрозила авиакомпании лишить возможности выполнять чартерные рейсы. Позже проблемы с задержками были устранены.