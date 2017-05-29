Туристы взбунтовались из-за массовых задержек рейсов в Домодедово

Пассажиры российской авиакомпании «Вим-Авиа» устроили акцию протеста в московском аэропорту Домодедово из-за массовых задержек рейсов. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает телеканал «Звезда».

Путешественники перекрыли один из залов ожидания в Домодедово и заблокировали информационные стойки. Отмечается, что были задержаны как внутренние, так и международные рейсы. Дольше всего ожидание продлилось в случае с вылетами в Турцию и на Кипр.

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По словам пассажиров, причины задержек представители перевозчика им не объяснили. Предположительно, это произошло из-за поломки одного из лайнеров «Вим-Авиа», выяснили туристы. Отдыхающим выдали воду и талоны на питание, при этом в гостинице разместили лишь немногих, остальным пришлось ночевать в аэропорту.

По данным сетевого издания m24.ru, пассажирам, около суток прождавшим вылета на Кипр, удалось отправиться к месту назначения. Также сообщается, что в Домодедово в общей сложности задержалось около тысячи человек.

Как уточняет ТАСС, в воскресенье, 28 мая, были отложены рейсы «Вим-Авиа» из Даламана (Турция), Гуанчжоу (Китай), Благовещенска, Салоников (Греция) и по многим другим направлениям.

Максимальные задержки произошли в случае с вылетам из кипрского города Ларнаки (11 часов) и из Антальи — 13 часов. Причины сбоев в расписании не раскрываются.

Ранее в мае рейс «Вим-Авиа» из Санкт-Петербурга в Анталью задержали на 18 часов. Летом 2016 года в течение нескольких дней вылеты лайнеров перевозчика систематически задерживались на срок от 8 до 25 часов. В связи с этим Росавиация пригрозила авиакомпании лишить ее возможности выполнять чартеры.