В Домодедово прокомментировали бунт туристов в аэропорту

Представители московского аэропорта Домодедово заявили, что авиакомпаниям предоставляются все необходимые ресурсы и инфраструктура для обслуживания самолетов и пассажиров. Таким образом в воздушной гавани отреагировали на протесты клиентов авиакомпании «Вим-Авиа» из-за массовых задержек рейсов, передает в понедельник, 29 мая, Национальная служба новостей (НСН).

Сотрудники пресс-службы аэропорта отметили, что сейчас видимость в районе аэродрома превышает 10 тысяч метров, а погода благоприятна для вылета и прилета лайнеров. «За комментариями по отдельным рейсам, задержка которых не связана с работой аэропорта, необходимо обращаться к представителям авиакомпании», — подчеркнули в Домодедово.

Материалы по теме «Если хочешь выпить — это стоит денег» Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам

Об акции протеста клиентов «Вим-Авиа» в столичной воздушной гавани стало известно ранее в понедельник. Пассажиры перекрыли один из залов ожидания и заблокировали информационные стойки из-за многочасовых задержек как внутренних, так и зарубежных рейсов. Причины сбоев в расписании перевозчик пока не прокомментировал.

В июле 2016 года Росавиация пригрозила лишить «Вим-Авиа» возможности выполнять чартеры в случае, если компания не решит проблему с задержками рейсов.