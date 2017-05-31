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Российский чартерный рейс отправился в Турцию с задержкой на 16 часов

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Чартерный рейс авиакомпании «Вим-Авиа» вылетел из Екатеринбурга в турецкий город Даламан с задержкой почти на 16 часов. Такая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет должен был отправиться в Турцию во вторник, 30 мая, в 19:05 по местному времени (17:05 мск). Однако вместо этого лайнер стартовал в 10:45 (08:45 мск).

Кроме того, другое воздушное судно «Вим-Авиа» задержалось на более чем восемь часов. Предполагалось, что самолет вылетит из петербургского аэропорта Пулково на болгарский курорт Варна 30 мая в 16:00.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, вместо этого рейс отправили в 00:30 31 мая. Как уточняет ТАСС, на борту лайнера находилась большая группа детей.

Помимо этого, в Пулково на момент написания заметки также откладывается рейс в турецкую Анталью. Он должен был отправиться в ночь на 31 мая, в 03:55 мск.

В понедельник, 29 мая, стало известно об акции протеста пассажиров «Вим-Авиа» в московском аэропорту Домодедово из-за массовых задержек рейсов. Представители перевозчика пояснили, что сбои в расписании произошли из-за промедления с возвратом компании трех самолетов после планового технического обслуживания.

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