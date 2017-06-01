Пьяный россиянин попытался открыть дверь лайнера во время полета

Российский турист, находящийся в нетрезвом состоянии, попытался открыть дверь лайнера во время перелета из Москвы в Нью-Дели. Об этом пишет издание Hindustan Times.

По данным газеты, инцидент произошел в конце мая, во время приближения воздушного судна российской авиакомпании к индийской столице. Во время полета мужчина употреблял алкогольные напитки. После того как он попытался открыть дверь, пилоты связались с диспетчерами аэропорта имени Индиры Ганди и запросили помощь полиции.

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По прибытии в авиагавань дебошир, личность которого не раскрывается, был передан стражам порядка.

Россиянин предстал перед индийским судом. Его приговорили к штрафу в 50 тысяч рупий (примерно 44 тысячи рублей) и отпустили.

В мае стало известно о дебоше на рейсе Тель-Авив — Москва. Пьяный мужчина также попытался открыть дверь самолета. После приземления в российской столице он был задержан. На него завели первое в стране уголовное дело в связи с хулиганством на борту воздушного судна.