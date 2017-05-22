МВД России впервые возбудило уголовное дело за дебош в самолете

МВД России впервые завело уголовное дело на авиадебошира. Как сообщается на сайте ведомства, мужчина во время полета из Тель-Авива в Москву угрожал безопасности лайнера и людей.

Дело на хулигана возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд подмосковного города Химки вынес решение о заключении авиадебошира под стражу, передает телеканал «360».

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19 мая в дежурную часть в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна. Пилот рассказал, что один из пассажиров сильно пьян, однако продолжает употреблять алкоголь, использует нецензурную лексику и пытается открыть дверь самолета, отмечается на сайте МВД.

Транспортная полиция задержала нарушителя правопорядка. Им оказался 50-летний гражданин Израиля.

Авиадебоширу может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Также статья предусматривает обязательные или исправительные работы.

В середине марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта.

Ранее правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). Максимальное наказание по ней предусматривало штраф в пять тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В редких случаях хулиганов судили по статьям уголовного кодекса. Например, в феврале 2014 года суд признал Сергея Кабалова, который в январе 2013 года избил бортпроводника самолета авиакомпании MetroJet («Когалымавиа»), виновным в попытке угона самолета и приговорил к трем с половиной годам тюрьмы. Позже приговор был смягчен до одного года и восьми месяцев. Кабалов вышел на свободу в ноябре 2014 года.

