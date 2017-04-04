Путин ужесточил наказание для дебоширов на транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для дебоширов на различных видах транспорта. Документ во вторник, 4 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новому закону, отныне к хулиганам на железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте и любых других видах транспорта общего пользования будут применяться те же меры, что и к авиадебоширам.

Соответствующий пункт вносится в действующую статью 213 Уголовного кодекса (УК) «Хулиганство». Максимальное наказание за это нарушение — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на пять лет.

В феврале в Госдуме разработали законопроект о черных списках авиапассажиров. В первоначальном варианте документа предлагалось запретить хулиганам полеты рейсами авиакомпаний на три года. Ко второму чтению законопроекта этот срок снизили до года.

