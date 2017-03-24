В Госдуме пообещали годовой запрет на перелеты для авиадебоширов

Российские авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами гражданам, устроившим дебош на борту лайнера. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС.

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Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что такой пункт содержится в поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта о черных списках пассажиров самолетов.

По словам депутата, за нарушение порядка на борту лайнера в отношении хулиганов будут составляться протоколы. Затем дебошира внесут в черный список, и он на год лишится права путешествовать рейсами конкретной авиакомпании.

При этом на его перелеты лайнерами других перевозчиков данное ограничение распространяться не будет. Москвичев добавил, что Госдума рассмотрит документ о черных списках во втором чтении в первую неделю апреля.

О создании подобного законопроекта стало известно в феврале. В первоначальной редакции предлагалось запретить дебоширам полеты на три года, причем рейсами всех российских авиакомпаний.

