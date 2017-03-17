Госдума ввела уголовную ответственность за хулиганство в транспорте

Госдума в заключительном третьем чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта. Поправки дополнят статью 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС.
Согласно статье, дебоширы могут получить до пяти лет лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка. Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с сопротивлением при задержании, предусматривает до семи лет колонии. Если нарушители применяли взрывные устройства, им грозит срок до восьми лет.
Кроме того, в Уголовный кодекс вводится новая статья, устанавливающая ответственность за действия, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о зацеперах и хулиганах, использующих лазерные указки для ослепления пилотов. Для них предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, черные списки пассажиров по-прежнему будут формироваться только по решению суда.
В феврале сообщалось о том, что комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект о черных списках авиапассажиров, которые угрожают безопасности полета. Нарушителям запрещаются продажи билетов и допуск в самолет на три года.