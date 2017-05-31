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Экстремальная упаковка

Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое

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DATE IMPORTED:April 18, 2016A passenger carries her bags before she gets in a train at Oriente station in Lisbon, Portugal April 14, 2016. REUTERS/Rafael Marchante
Фото: Rafael Marchante / Reuters

Упаковка чемодана — худшее, что можно пережить накануне отпуска. Взять книжку или предпочесть «читалку» на телефоне? Положить еще один костюм или оставить только плавки? Наконец, брать ли чемодан или ограничиться рюкзаком и ручной кладью? После знакомства с нашим гидом по экстремальной упаковке вы не только сможете легко ответить на эти вопросы, но и начнете раздавать советы друзьям.

Кто умеет лучше всего упаковывать свои вещи — профессиональные путешественники, стюардессы, может быть, военные? Правильный ответ — военные. У них часто возникает необходимость брать с собой лишь самое нужное, складывать все с непревзойденной аккуратностью и в любой момент времени быть готовыми вспомнить, куда именно они положили зубную щетку, чистое белье или гранату. Их советы мы использовали как базу для нашей инструкции.

Переупаковывайте вещи много раз

Знаете, как военнослужащие умудряются уместить в небольшой вещмешок столько провизии? Они постоянно практикуются, и это главный совет, который нужно помнить при обучении экстремальной упаковке.

Разложите все вещи, которые собираетесь взять с собой в отпуск, раскройте чемодан и начинайте. Пробуйте разные методы — носки в левый нижний угол, сорочки — в правый верхний. Повторить в обратном порядке.

Поверьте, перебрав пять или десять вариантов, вы поймете, что от того, в какой части чемодана лежит ваш ноутбук, зависит очень многое. Уверены, к концу упражнения вы с удивлением обнаружите, что после упаковки всех вещей в чемодане осталось свободное место.

Складывайте все в обратном порядке

Когда навыки переупаковки отточены, пора переходить к более сложным упражнениям. Военные советуют складывать вещи в чемодан в обратном порядке. То есть сначала мы упаковываем то, чем будем пользоваться реже всего, или то, что понадобится нам позднее всего (например, пижама или дополнительная пара брюк).

Соответственно, в последнюю очередь складываем то, что понадобится в первую очередь — лэптоп, если едете в командировку, или плавательный костюм, если отправляетесь в отпуск на море.

Не забывайте о весе

Если вы едете в отпуск с рюкзаком, помнить о весе вещей — чуть ли не первоочередная задача. В общих чертах правило такое: самые тяжелые предметы размещать в центральной части рюкзака, поближе к спинке. Так ваш позвоночник будет испытывать меньшую нагрузку.

С некоторым изменениями правило работает и для чемодана: средние по тяжести вещи кладем на дно, самые тяжелые — в середину, легкие — наверх.

Скручивайте, складывайте и сворачивайте в рулон.

Представьте, что играете в тетрис, только вместо кубиков — ваше нижнее белье. Носки нужно складывать друг в друга, а футболки, галстуки и ремни сворачивать в рулоны.

То же касается и громоздких вещей — курток, шарфов или спальных мешков. У верхней одежды заверните рукава вовнутрь и застегните молнию, а уже потом скрутите ее в колбаску. Таким образом, удастся высвободить еще немного места.

Постройте стены из вещей

Другой способ упаковки, который стоит опробовать, — строительство стены из вещей. Представьте, что выкладываете забор. Обувь, пакеты с косметикой и техника — это ваши кирпичи, футболки, куртки, брюки — раствор между ними.

Помимо экономии пространства, такой способ упаковки позволит вашим вещам меньше перемещаться во время транспортировки. Когда виртуозно освоите этот метод, сможете сдавать в багаж даже бутылки с вином, не боясь, что они разобьются.

Берите больше носков

Когда все возможные способы упаковки более-менее освоены, у вас должно оставаться немного лишнего места внутри чемодана. Заполните его носками (сложенными друг в друга). Во-первых, после длительных прогулок в отпуске чистая пара никогда не будет лишней, во-вторых, без пустых мест ваши вещи не будут мотаться по чемодану при транспортировке.

Замените один пакет на несколько

Важный совет для девушек: не складывайте все яйца в одну коробку, то есть всю косметику в один пакет. Купите несколько небольших ziplock-пакетов и разложите ваши шампуни, гели для умывания и тушь по ним. Теперь вы сможете использовать их вместо носков из прошлого пункта — для заполнения пустого пространства.

Выбросите все ненужное

Военные говорят, что если вы хотя бы секунду сомневаетесь в том, пригодится ли вам вещь в походе, то есть отпуске, — значит, она вам не нужна. Перед тем как складывать вещи в чемодан, поделите их на две кучки: в первую положите то, что вам абсолютно точно необходимо, во вторую (которая должна получиться больше) — то, без чего вы сможете обойтись. Сначала упаковывайте вещи из первой кучки, а уже после принимайтесь за вторую.

Купите новый чемодан

Армия постоянно работает над тем, чтобы улучшить показатели используемых солдатами вещей: одежда становится теплее и удобнее, рюкзаки — вместительнее и легче. Порой счет идет на десятки граммов, но в критический момент они могут оказаться решающими. Мы не призываем вас менять рюкзак на новый из-за разницы в весе в сотню граммов, но...

Если ваш старый, купленный на рынке китайский чемодан весит под три килограмма — бегите в магазин. Вложения в хорошую, легкую и удобную модель окупятся очень быстро. Мало того, что новый чемодан будет легче таскать, так в него наверняка еще и влезет больше вещей. Внутреннее пространство у казалось бы одинаковых по размеру моделей порой организовано совершенно по-разному.

Тимур Юсупов

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