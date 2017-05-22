Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете

Студенты из университета Гонконга решили проблему нехватки места на багажных полках самолетов. Они изобрели небольшую убирающуюся в пол секцию, расположенную под сиденьями. Как сообщает Daily Mail, их идея заняла первое место на конкурсе Airbus' 2017 Fly Your Ideas, проходившем в Тулузе.

Полка для личных вещей (рюкзаков или сумок) располагается под впереди стоящим креслом. При этом в закрытом виде она не мешает ногам.

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Представитель Airbus заявил, что судьи конкурса были поражены простотой и эффективностью изобретения. За победу в соревнованиях команда получила призовые в размере 40 тысяч евро.

В феврале сообщалось, что австралийские дизайнеры создали пальто-чемодан, в карманах которого можно пронести вещи общим весом до 15 килограммов. Оно имеет 14 глубоких карманов, в которые, к примеру, умещаются два ноутбука, iPad, две пары туфель, джинсы, пять футболок, джемпер и фотоаппарат.