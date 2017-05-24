Самолет с потерявшими сознание стюардессами экстренно сел в США

Самолету британской чартерной авиакомпании Thomson Airways пришлось совершить экстренную посадку в США после того, как две стюардессы потеряли сознание. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Лайнер с 345 пассажирами на борту отправился из американского города Орландо во Флориде в английский Бристоль.

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Спустя некоторое время после взлета две стюардессы упали в обморок, а пилот и несколько пассажиров почувствовали недомогание. По предварительным данным, причиной этого стал токсичный газ.

В итоге лайнер вернулся в аэропорт вылета. Для нормализации дыхания медики надели кислородные маски потерявшим сознание стюардессам, а также пилоту и 14 пассажирам. Кроме того, пять человек доставили в больницу для обследования.

Все остальные путешественники были размещены в отеле. На следующий день они вылетели в Бристоль. Thomson Airways начала расследование инцидента. Точные причины произошедшего пока неизвестны.

В октябре 2016 года воздушное судно британской авиакомпании British Airways вынужденно приземлилось в Канаде из-за задымления на борту. В результате пострадали 25 человек.