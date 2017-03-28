Стюардесса немецкой авиакомпании заменила пилота во время рейса

Стюардессе немецкой авиакомпании TUIfly пришлось взять на себя функции второго пилота, когда тому стало плохо прямо во время рейса. Об этом пишет газета Neue Presse.

По данным издания, инцидент произошел в октябре 2016 года, однако информация о нем попала в прессу только сейчас. Второй пилот почувствовал головокружение в ходе перелета из Ганновера на испанский остров Майорка.

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Летчик понял, что не в состоянии управлять лайнером, после чего его сменила одна из бортпроводниц. Самолет благополучно приземлился на Майорке.

«Экипаж в этой ситуации вел себя безупречно», — подчеркнул представитель TUIfly. Второй пилот после приземления был госпитализирован. В Ганновер он вернулся на следующий день после инцидента рейсом этой авиакомпании в качестве пассажира.

В декабре 2016 года частный немецкий самолет экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за того, что командир воздушного судна потерял сознание. Позднее летчик скончался несмотря на усилия врачей.

