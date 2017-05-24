Стюардессы подали в суд на перевозчика за запрет сцеживать молоко на работе

Две стюардессы Frontier Airlines подали в суд на американскую бюджетную авиакомпанию из-за того, что им не позволяют сцеживать грудное молоко на работе. Об этом сообщает портал Airlive.

Джо Роби (Jo Roby) и Стейси Ревицер (Stacy Rewitzer) обвиняют своего работодателя в дискриминации. Как отмечают истицы, им часто приходится работать по 10-12 часов в сутки.

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При этом женщинам не предоставляют ни места, ни времени, чтобы каждые три-четыре часа сцеживать грудное молоко. Стюардессы потребовали изменить такую практику.

В материалах иска также отмечается, что Frontier Airlines не предоставляет сотрудницам отпуск по уходу за ребенком. Вместо этого женщинам предлагают брать больничные, отгулы и уходить в неоплачиваемый отпуск.

Представители американского лоукостера, в свою очередь, заверили, что соблюдают все законы и положения договора о найме. Там также заявили, что пытаются обеспечить всех бортпроводниц местами, где бы они могли сцеживать молоко.

В феврале пассажирка из Сингапура пожаловалась на действия полицейских в аэропорту Франкфурта-на-Майне. По словам туристки, немецкие стражи порядка якобы заставили ее сцеживать молоко прямо в воздушной гавани.

