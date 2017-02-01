Авиапассажирка рассказала о требовавших сцедить молоко полицейских во Франкфурте

Авиапассажирка из Сингапура пожаловалась на действия немецких полицейских, которые якобы заставили ее сцеживать себе молоко из груди в аэропорту. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказала Гаятхири Бос (Gayathiri Bose), инцидент произошел в конце января в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Женщина направлялась на рейс в Париж, когда во время досмотра перед посадкой на борт у нее в ручной клади нашли молокоотсос.

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По словам путешественницы, полицейских смутило, что пассажирка была без ребенка. Они вначале не поверили, что обнаруженный в ее сумке прибор действительно был молокоотсосом.

Бос провели в комнату для допросов, где сотрудница полиции попросила туристку вручную сцедить немного молока, чтобы доказать, что у нее действительно есть лактация.

Пассажирка согласилась и сделала то, что от нее требовалась. Бос вспоминает, что лишь выйдя из помещения поняла, что произошло.

Женщине вернули молокоотсос и разрешили улететь в Париж. По словам туристки, общение с полицией длилось около 45 минут и было унизительным.

Жительница Сингапура, являющаяся матерью двоих детей (трех лет и семи месяцев), намерена подать на немецких силовиков в суд. В полиции Франкфурта отрицают, что от туристки требовали сцедить молоко.