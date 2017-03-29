Стюардесса рассказала об идеальном времени для похода в туалет в самолете

Бывшая стюардесса Эрика Рот (Erika Roth) заявила, что существует два идеальных момента, когда пассажирам удобнее всего посещать туалет в самолете. Об этом пишет газета Daily Mail.

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По словам женщины, речь идет о времени сразу после того, как выключается знак «пристегнуть ремни», и перед тем, как бортпроводники начинают предлагать напитки.

В этом случае пассажир сможет точно рассчитывать на 10 минут спокойствия, поясняет Рот. Однако примерно через 20 минут в дверь туалета постучат другие путешественники, добавляет она.

В июле 2016 года стюардессы российских авиакомпаний в интервью «Ленте.ру» ответили на самые странные вопросы, возникающие у пассажиров. Путешественников, в частности, интересовало, что будет, если запереться в уборной в салоне лайнера. Специалисты пояснили, что бортпроводник вначале попросит пассажира выйти, а если ответа не последует, он сам откроет дверь с другой стороны.