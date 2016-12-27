Самолет с неисправными туалетами экстренно сел в Ирландии

Самолет авиакомпании Open Skies совершил экстренную посадку в аэропорту Шаннон на западе Ирландии из-за неисправных туалетов. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

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Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря. Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж. В какой-то момент все санузлы на борту вышли из строя. Командир экипажа принял решение о внеплановой посадке, когда воздушное судно пролетало над Ирландией.

Он уведомил диспетчеров Шаннона, что пассажиры испытывают острую необходимость посетить уборную. «Это очень странная причина для посадки, но это так», — заметил летчик.

После приземления путешественникам позволили воспользоваться туалетами в авиагавани, а специалисты наземных служб аэропорта помогли отремонтировать санузлы в самолете. Затем воздушное судно продолжило полет.

В ноябре из-за неработающих туалетов пассажирскому лайнеру, который следовал из Торонто (Канада) в пакистанский город Лахор, пришлось совершить посадку в Манчестере.