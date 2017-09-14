Зарплаты женщин в России оказались на четверть меньше мужских

Размер средних зарплат женщин в России на 26 процентов меньше, чем у мужчин. Об этом в четверг, 14 сентября, заявила вице-премьер России Ольга Голодец, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в 2015 году средний заработок у мужчин составлял 38,6 тысячи рублей, у женщин — 28 тысяч рублей. Наименьшая разница в оплате труда зафиксирована в сфере образования, добавила Голодец.

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По доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, отметила вице-премьер. «В Госдуме у нас женщин 15 процентов, а в Совете Федерации — 17 процентов. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10 процентов, три из 31 человека», — заявила Голодец. По этому показателю Россия уступает не только западным странам, но и развивающимся государствам, указала она.

22 августа RNS со ссылкой на опрос рекрутинговых агентств сообщило, что женщины в России претендуют на более низкую зарплату, чем мужчины, но последние становятся более гибкими в вопросе размера жалованья.

В июле глава комиссии Общественной палаты России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок заявила о дискриминации российских женщин при назначении заработной платы. По ее словам, женщине при той же должности платят на 30 процентов меньше, чем мужчине.

По данным Росстата, в июле среднемесячная начисленная зарплата в России выросла в годовом выражении на 8,6 процента, до 39 355 рублей.