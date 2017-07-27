В ОП подсчитали дискриминирующую разницу в зарплатах мужчин и женщин

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок заявила о дискриминации российских женщин при назначении заработной платы. Ее слова в четверг, 27 июля, приводит ТАСС.

По ее словам, женщине платят на 30 процентов меньше, чем мужчине на одной и той же должности.

При этом, добавила Починок, женщины воспринимают это нормально и, соответственно, они более удобны для работодателя. Молодые девушки также подвергаются дискриминации при приеме на работу в связи с возможной беременностью.

Об этой же проблеме 21 июля говорил президент России Владимир Путин в ходе общения с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи, сообщал «Московский комсомолец». «У нас есть... проблемы, связанные с защитой прав женщин. Она характерна не только для нас», — отметил глава государства.