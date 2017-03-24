Россиянин создал «феминизатор» на основе логики феминисток

Российский программист Максим Лихачев разработал программу, позволяющую создавать основанные на «феминистической логике» феминитивы — слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. Об этом он рассказал на депозитории GitHub.

В беседе с TJournal Лихачев отметил, что ему было легко придумать алгоритм для «феминизатора», поскольку процесс создания подобных слов зачастую прямолинеен.

Он также поведал о встроенных в программу подсказках. Например, если ввести слово «феминист», то алгоритм изменит его на «союзник» и даст определение: «Мифическое создание, якобы поддерживающее феминизм. В реальности не встречается».

На «феминизатор» обратили внимание многие пользователи Twitter, тут же решившие испытать алгоритм.

В середине марта феминистки под руководством писательницы Хейзел Дэвис раскритиковали бренд KitchenAid за коллекцию раскрашенных в розовый цвет бытовых приборов. Разгневанные девушки запустили в Twitter специальные хештеги #everydaysexism, #sexism и призвали не примешивать гендерные факторы к кухонной технике.